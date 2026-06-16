Ordu’nun dağ çileği artık tescilli

Ordu’da dağlardan ve fındık bahçelerinden tek tek toplanan dağ çilekleriyle hazırlanan reçel, artık coğrafi işaretli ürünler arasında yer alıyor. Kendine özgü aroması ve kokusuyla bilinen ürün için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan başvuru sonuçlandı ve ‘Ordu Dağ Çileği Reçeli’ coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı. Özellikle Kumru ilçesinde kadın üreticilerin yoğun emek verdiği dağ çileği reçeli üretimi, kooperatifler aracılığıyla sürdürülüyor. Üreticiler tarafından doğadan tek tek toplanan çilekler, geleneksel yöntemlerle işlenip reçele dönüştürülüyor. Coğrafi işaret tesciliyle ürünün standardı korunurken, ulusal ölçekte bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.

“Ordu ve Kumru daha çok anılacak”

Tescilin üreticiler açısından önemli bir kazanım olduğunu belirten Kumru El İzim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Derli, “Kooperatif olarak yıllardır dağ çileği reçeli üretimi yapıyoruz. Bu ürünümüz için Büyükşehir Belediye Başkanımızın girişimleriyle coğrafi işaret alındı. Artık sertifikamızı aldık ve resmi olarak satış yapıyoruz. Dağ çileğimiz tamamen doğal ortamda, dağlarda yetişiyor. İlçemizde birçok kadın bu çilekleri toplayarak bize getiriyor, biz de kendilerinden satın alıp reçel haline getiriyoruz. Bu tescil sayesinde artık dağ çileği dendiğinde Ordu ve Kumru daha çok anılacak. Üretim, kooperatif çatısı altında belirli standartlarda yapılıyor. Coğrafi işaret hem kaliteyi arttırdı hem de ürünün daha geniş pazarlara ulaşmasının önünü açtı” dedi.

Dağ çileği toplayarak gelir elde eden üreticiler de gelişmeden memnun olduklarını belirtiyor. Bölgedeki birçok kadın, topladıkları çilekleri kooperatiflere satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Coğrafi işaretin ardından ürünün daha fazla talep görmesiyle birlikte bu katkının artması bekleniyor.

Ordu’da son yıllarda yürütülen coğrafi işaret çalışmaları kapsamında çok sayıda yöresel ürün tescillenerek koruma altına alındı. Dağ çileği reçelinin de listeye eklenmesiyle kentin tescilli ürün sayası 24’e yükselirken, yeni ürünlerin coğrafi işaret alması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.