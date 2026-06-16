Müslümanlara Amerikancı diyenlere bakın: 1929 yılında Amerikan Denizcilerine İstanbul'daki Kolejli Kızlar Servis Edildi!

Yazar Said Paksoy, Türkiye’nin yakın tarihine ilişkin ezber bozan ve tartışma yaratacak nitelikte iki büyük iddiayı gündeme taşıdı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tek parti dönemi ile 1946 yılındaki çok partili döneme geçiş sürecine odaklanan konuşmada, ABD askeri gemilerinin İstanbul ziyaretleri sırasında yaşananlara dair çarpıcı ifadeler yer aldı.

“1929’da Kolejli Kızlar Servis Edildi” İddiası

Said Paksoy, iddiasına kaynak olarak Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde önemli bir yere sahip olan ve tüm amirallikten emekli Afif Büyükbatur’un iki ciltlik “60 Yıl Hizmet” adlı anı kitabını gösterdi. Yayımcılığını bizzat Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın üstlendiği bu kitabın 185. sayfasını kaynak gösteren konuşmacı, şu iddialarda bulundu:

“1929 senesinde İstanbul’a bayrak gösterisi ziyaretine gelmiş olan Amerikan harp gemilerinde görevli denizcilere, İstanbul’daki kolejli kızların servis edildiği anlatılıyor.”

Paksoy, bu durumun o dönemki yönetimin yabancılara olan “sevgisinin ve bağlılığının bir göstergesi” olarak sunulduğunu iddia ederek, bu olayın ideolojik bir tercih doğrultusunda gerçekleştiğini savundu.

Missouri Zırhlısı ve Ücretsiz Genel Evler Tartışması

İkinci büyük iddia ise İkinci Dünya Savaşı sonrasına, 4 Nisan 1946 tarihine dayanıyor. Ünlü Amerikan Missouri zırhlısının İstanbul’a gelişiyle ülkede büyük bir hareketlilik yaşandığını belirten araştırmacı, Oğuzhan Dostti’nin “İstanbul’da Bir Amerikan Zırhlısı” (sayfa 122-134) adlı eserine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Missouri personeline İstanbul genel evleri ücretsiz olarak açıldı. Missouri denizcileri haricinde o 3 gün boyunca genel evlere müşteri alınması CHP hükümeti tarafından yasaklandı.”

“Bütçe Gizli Ödenekten mi Karşılandı?”

Genel evlerin ücretsiz hizmet vermesinin mali boyutuna da değinen konuşmacı, bu uygulamanın işletme sahipleri veya çalışanların kendi istekleriyle yapılmasının mantık dışı olduğunu ileri sürdü. Somut bir belgeye ulaşamadığını belirtmekle birlikte, durumu şu şekilde yorumladı:

“Bütün taşları yan yana koyduğumuz vakit, bu ücretsiz servisin bütçesi de CHP hükümetinin gizli ödeneğinden (tahsisat-ı mesture) çıkmış olsa gerektir.”

Said Paksoy,, konunun hassasiyetine dikkat çekerek, elinde bu iddiaların aksini ispatlayacak ya da daha net kaynaklar sunabilecek olan herkese açık çağrıda bulundu ve gelecek yeni bilgileri de kamuoyuyla paylaşacağını taahhüt ederek konuşmasını sonlandırdı.