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Foto - Hasat arttı, kiraz bollaştı: Fiyatlar 70 liraya kadar düştü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan salı pazarında tezgahlarda yerini alan kiraz, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kiraz Festivali döneminde kilogramı 250 ila 300 liradan satılan kirazın fiyatı, hasadın artması ve ürün arzının çoğalmasıyla birlikte 70 ila 100 lira seviyelerine kadar düştü.

#2
Foto - Hasat arttı, kiraz bollaştı: Fiyatlar 70 liraya kadar düştü

Pazarcı esnafı bu yıl kiraz rekoltesinin yüksek olduğunu belirterek vatandaşların mevsiminde bol bol kiraz tüketmesi gerektiğini ifade etti.

#3
Foto - Hasat arttı, kiraz bollaştı: Fiyatlar 70 liraya kadar düştü

Pazarcı Kasım Şen, kirazın geçen yıla göre çok daha bol olduğunu belirterek, "Festivalde 250 - 300 satıldı. Pazarda bak 100 lira. Kiraz bollaştı çok bol kiraz. Geçen sene 500 liraydı. Yoktu kiraz. Bu sene Allah vermiş şükürler olsun herkes yesin" dedi.

#4
Foto - Hasat arttı, kiraz bollaştı: Fiyatlar 70 liraya kadar düştü

Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşların tezgahlara daha fazla ilgi gösterdiği gözlenirken, pazarcılar sezon boyunca uygun fiyatların devam etmesini beklediklerini kaydetti.

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