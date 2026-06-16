ŞOK Aktüel 17 Haziran 2026 Kataloğu yayınlandı: ŞOK'tan heyecanlandıran indirim
ŞOK aktüel 17 - 23 Haziran 2026 Aktüel Ürünler kataloğu ile bu hafta market raflarında yer alacak indirimli satışa sunuldu.
ŞOK aktüel 17 - 23 Haziran 2026 Aktüel Ürünler kataloğu ile bu hafta market raflarında yer alacak indirimli satışa sunuldu.
İşte Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK marketin aktüel kataloğu...
İşte Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK marketin aktüel kataloğu...
6'lı Paşabahçe Ramekin Kase 149 TL Paşabahçe Aurora Kase 349 TL Paşabahçe Petite Patisserie Servis Tabağı 249 TL 3'lü Paşabahçe Karaman Saklama Kabı 129 TL Paşabahçe City Sürahi 199 TL 4'lü Porland Desenli Porselen Kase 399 TL 4'lü Porland Desenli Porselen Pasta Tabağı 499 TL Kumsal Tava 399 TL Kumsal Derin Tencere 499 TL 2'li Kumsal Sahan + Tava Seti 599 TL Tezgah Üstü Bulaşıklık 349 TL 2'li Renkli Salata Kepçe Seti 50 TL 4'lü Renkli Kaşık 50 TL 2'li Cam Kase & Tabak Seti 129 TL Silikon Uçlu Kalpli Metal Maşa 100 TL Çift Renkli Süzgeç 100 TL 3'lü Meyve Bıçak Seti 129 TL
Pet Şarjlı Yuvarlanan Top 179 TL Vantuz Tırtıl 69,90 TL 3'lü Fare Şeklli Pet Oyuncağı 39,90 TL Hamburger Pet Oyuncağı 59,90 TL Kedi Su Çeşmesi 699 TL Kiwi Kameralı Evcil Hayvan Besleyici 2.499 TL Kiwi Otomatik Kendini Temizleyebilen Kedi Tuvaleti 10.999 TL Kedi Taşıma Kutusu 199 TL Kedi Taşıma Çantası 399 TL Kapalı Kedi Tuvaleti 349 TL Hazneli Mama Kabı 99,90 TL Fularlı Tasma 79,90 TL Kedi Kanat Figürlü Göğüs Tasması ve Gezdirme Seti 129 TL İkili Mama Su Kabı 39,90 TL Kedi Zili Tasma 39,90 TL 0,6 litre Plastik Mama Kabı 29,90 TL 0,3 litre Plastik Mama Kabı 19,90 TL Kedi Tüy Toplama Tarağı 49,90 TL Monte Edilebilen Tarama Fırçası 62,90 TL
Küçük Boy Baskılı Pelüş Çeşitleri 25 TL Pilsan Altıgen Bloklar 499 TL Rookie Led Işıklı Scooter 999 TL Uzaktan Kumandalı Metal Mini 4x4 Araba 499 TL Uzaktan Kumandalı Tırmanan Off-Road Araba 1.290 TL Vantuzlu Yarış Pisti 699 TL Asa Köpük 50 TL 1000 Parça Puzzle 100 TL 104 Parça Pastel Blok 599 TL Masal Anlatan Kırmızı Başlıklı Kız 599 TL Uno Express 179 TL Köpük Tırmık Kum Seti 50 TL Figürlü Köpük 100 TL Pilli Köpük Atar 299 TL Köpük Atan Çim Biçme Makinesi 699 TL
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