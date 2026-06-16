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Spor Eleştirilerin odağında yer almışlardı! 2 yıldız Paraguay maçında kulübede
Spor

Eleştirilerin odağında yer almışlardı! 2 yıldız Paraguay maçında kulübede

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Eleştirilerin odağında yer almışlardı! 2 yıldız Paraguay maçında kulübede

Paraguay maçı hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Kenan Yıldız ve Deniz Gül'ün ilk 11'e girmesi, Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz'ın ise kulübeye çekilmesi bekleniyor.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya puansız başlayan A Milli Futbol Takımı, Paraguay maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın, ilk maçın ardından kadro ve oyun planında önemli değişiklikler yapma kararı aldığı öğrenildi.

Teknik heyetin yaptığı analizlerde Paraguay'ın da Avustralya gibi savunmada bekleyip hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışan bir takım olduğu değerlendirildi.

Montella'nın oyuncularından özellikle pas hatalarını azaltmalarını istediği ve savunma güvenliğini ön planda tutan bir oyun anlayışı üzerinde durduğu belirtildi.

 

KENAN YILDIZ İLK 11'E

Avustralya karşısında ikinci yarıda oyuna giren ve performansıyla dikkat çeken Kenan Yıldız'ın Paraguay maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Juventuslu yıldızın hücum hattına hareketlilik kazandırması hedefleniyor.

DENİZ GÜL SÜRPRİZİ

Montella'nın hücumun en ucunda ise Deniz Gül'e görev vermeyi planladığı öne sürüldü. Genç golcünün fizik gücü ve hava toplarındaki etkinliği nedeniyle tercih edildiği ifade edildi.

KEREM VE BARIŞ YEDEK KALABİLİR

Kadrodaki değişiklikler nedeniyle Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın kulübeye çekilmesi bekleniyor.

İlk maçta Avustralya savunması karşısında etkisiz kalan Kerem'in yerine daha fiziksel bir yapı tercih edilirken, Barış Alper'in ise maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna dahil edilmesi planlanıyor.

 

KRİTİK 90 DAKİKA

A Milli Takım, Paraguay karşısında alacağı sonuçla gruptaki geleceğini büyük ölçüde belirleyecek. Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'ndaki ilk puanlarını alarak son 32 turu umutlarını sürdürmek istiyor.

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