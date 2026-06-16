4 kişiyi katleden uzman çavuş öldü

Dehşet olay, 14 Haziran sabah saatlerinde Şemdinli ilçesi Beşevler Mahallesi Reşat Kaya Caddesi'nde bulunan bir ikamette meydana geldi. İstanbul'da görevli olduğu belirtilen Uzman Çavuş Musa Gezer, bir süre önce boşanmak istediğini beyan ederek evi terk eden eşi Adilşah Gezer'in ailesinin yaşadığı eve gitti.

Evde çıkan tartışmanın ardından Gezer, belindeki tabancayı çıkararak ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden eşi Adilşah Gezer, kayınvalidesi Habibe Demir, kayınbiraderi Gökhan Demir ve baldızı Keve Demir olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kendisini de vuran ve ağır yaralanan Musa Gezer, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne nakledildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altında bulundurulan Gezer, bugün öldü. Gezer'in cansız bedeninin Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde defnedileceği öğrenildi.