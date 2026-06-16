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Gündem İzmir'deki kalabalığı gören Savcı Sayan uyardı: Kim bu insanlar, nereden geliyorlar? Dikkatle incelenmelidir!
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İzmir'deki kalabalığı gören Savcı Sayan uyardı: Kim bu insanlar, nereden geliyorlar? Dikkatle incelenmelidir!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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İzmir'deki kalabalığı gören Savcı Sayan uyardı: Kim bu insanlar, nereden geliyorlar? Dikkatle incelenmelidir!

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun İzmir’de düzenlediği ve salonun tamamen dolduğu miting, siyaset dünyasını şaşırttı. Kalabalığa dikkat çeken AK Partili Savcı Sayan "İzmir, Türkiye siyasetinin nabzının attığı şehirlerden biridir. Ortaya çıkan bu insanlar kimdir, nereden geliyorlar? Dikkatle incelenmelidir" uyarısını yaptı.

“İstikbalin Anahtarı İzmir’de” programı kapsamında gittiği İzmir'de gövde gösterisi yapan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Karşıyaka Spor Salonu’nu tıklım tıklım dolduran coşkulu bir kalabalığa seslenerek iddialı mesajlar verdi.

BU SORULARIN CEVABI BULUNMALI

İzmir’deki bu kalabalık atmosfer siyaset dünyasını şaşırtırken, Ağrı Eski Belediye Başkanı ve AK Parti eski İzmir Milletvekili adayı Savcı Sayan'dan tüm partilere uyarı niteliğinde bir analiz geldi.

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Sayan, İzmir’in Türkiye siyasetinin nabzını tutan bir şehir olduğunun altını çizerek, buradaki hareketliliğin küçümsenmemesi gerektiğini söyledi. Sayan, tüm siyasi partilerin MYK ve yönetim kurullarında "Ağıralioğlu'na gelen bu insanlar kim, neden geliyorlar ve geçmişte kime oy verdiler?" sorularının cevabını araması gerektiğini söyledi.

GÖRMEZDEN GELENLER KAYBEDER

Salondaki kitlenin tek bir partiye ait olmadığını belirten Sayan: "Görünen o ki bu kalabalığın içinde sadece bir siyasi partinin seçmeni yoktur. Milliyetçi muhafazakâr da var, merkez sağ/sol da var, geçmişte AK Parti’ye oy verenler de var, MHP kökenliler, kararsızlar ve sandığa gitmeyenler de var. Bu tablo, Türkiye’de önemli bir kesimin yeni bir siyasi dil, yeni bir üslup ve yeni bir umut arayışında olduğunu göstermektedir. Bugün Ağıralioğlu’nun etrafında oluşan ilginin arkasında; ekonomik sıkıntılar, temsil edilmediğini düşünenler, siyasi kutuplaşmadan yorulanlar var. Kim kazanıyor, kim kaybediyor sorusundan önce; millet ne söylüyor, ne istiyor ve neyi arıyor sorularına cevap vermek gerekir. İzmir’den yükselen ses belki de tam olarak budur: Milletin beklentilerini ve sorunlarını doğru okuyanlar kazanacak, görmezden gelenler ise kaybedecektir."

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Yorumlar

Millet

Tamamının fetö geçmişi var mı yok mu bakılmalı, var ise vatandsş uyarılmalı. Benim fetöcü olduğunu bildiklerimin nerede ise tamamı bu partili oldular.

Şahibrahim

Fetöcüler tüm tuşlara basıyor
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