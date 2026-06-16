CHP’de koltuk savaşları bitmiyor: Protokolde yer ayrılmayan başkan küsüp salonu terk etti

CHP Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Toplantısı'nda yine koltuk krizi yaşandı. İki hafta önce AK Parti’ye geçme hazırlığı yaparken son anda "baba ocağıma geri dönüyorum" diyerek kararından vazgeçen Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, protokolde kendisine yer bulamayınca küstü.

BİR SÜRE AYAKTA BEKLEDİ

Toplantıya eşiyle birlikte katılan Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, salona girdiğinde protokol sırasında kendisi için yer ayrılmadığını gördü. İddiaya göre; bir süre ayakta beklemek zorunda kalan ve duruma oldukça sinirlenen Arıcı, parti yönetimine tepki gösterdi. Protokolde yer krizinin çözülememesi üzerine eşinin elini tutan Başkan Arıcı, salondan çıkış yaptı.

KİMSE İKNA EDEMEDİ

Krizin büyümesi üzerine CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, apar topar salon dışına çıkarak Başkan Arıcı’yı durdurmaya çalıştı. İki isim, eşiyle birlikte arabasına yönelen Arıcı’yı uzun süre ikna etmek için uğraşsa da başarılı olamadı. Yaşanan gerginliğin ardından Özgür Arıcı toplantı alanından ayrıldı.