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İSLAM İslam’ı seçti, 'Emine’ oldu: Rus gelin Mardin’de hidayete erdi
İSLAM

İslam’ı seçti, 'Emine’ oldu: Rus gelin Mardin’de hidayete erdi

Yeniakit Publisher
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İslam’ı seçti, 'Emine’ oldu: Rus gelin Mardin’de hidayete erdi

Mardin'e gelin olmak için giden Rusya vatandaşı Valeriia Teplova, İslam'ı seçti. Şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getiren Teplova'ya 'Emine' ismi verildi.

Mardin İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, evlenmek için geldiği Mardin'de Müslüman olmak için İl Müftülüğüne başvuran Teplova için "ihtida töreni" düzenlendi. İl Müftüsü Enver Türkmen'in katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra kadına İslam diniyle ilgili bilgi verildi. 

Şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getiren Teplova'ya "Emine" ismi verildi. Daha sonra İl Müftüsü Türkmen tarafından Emine'ye "İhtida Belgesi" verildi, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye edildi.

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