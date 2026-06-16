380 bin doları bakın kime götürmüş! Silivri’deki rüşvet çarkında bomba itiraflar

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Silivri Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında dikkat çeken bir ifade ortaya çıktı. Şüpheli Naci Aydın, 39 dükkânın ruhsat işlemleri için kendisinden “bağış” adı altında 12 milyon TL istendiğini, bu paranın karşılığı olan yaklaşık 375-380 bin doları Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz’a ulaştırılmak üzere belediyeye götürdüğünü beyan etti. Dosyaya giren MASAK kayıtlarında aynı gün 400 bin dolar nakit çekildiği, HTS verilerinde ise Aydın ile Yavuz’un aynı bölgede baz verdiği tespit edildi.

12 MİLYON TL TALEP ETTİLER

Silivri Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen şüpheli Naci Aydın’ın ifadesi dosyaya bomba gibi düştü. İfade tutanağına göre Aydın, Silivri Yeni Mahalle’de devam eden inşaatındaki 39 dükkânın ruhsat işlemleri için Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz ile görüştüğünü söyledi. Aydın, Yavuz’un kendisine “bizim bir uygulamamız var” dediğini ve dükkânların metrekareleri üzerinden belediyeye “bağış” adı altında 12 milyon TL talep ettiğini öne sürdü.

Aydın, ilk etapta kendisine belediye iştiraki bir kuruluşa ait IBAN verileceğinin söylendiğini, ancak IBAN gönderilmeyince parayı elden teslim etmeyi teklif ettiğini anlattı. Şüpheli, ifadesinde 12 milyon TL’nin dolar karşılığı olan yaklaşık 375-380 bin doları bankalardan çekerek Silivri Belediye Binası’na götürdüğünü belirtti.

KARTON ÇANTA İLE TESLİMAT

Aydın, parayı Fatih Yavuz’un makam odasına götürdüğünü, oda kalabalık olduğu için karton çanta içindeki dövizi Yavuz’un sekreterine “bunu Fatih Yavuz’a verirsiniz” diyerek bıraktığını söyledi. Aydın, sekreterin paket içinde para olduğunu bilmediğini de beyan etti.

MAKBUZ YOK, RUHSAT 4 AY SONRA

Şüpheli Naci Aydın’ın ifadesinde en dikkat çeken bölümlerden biri de, bu paraya karşılık kendisine herhangi bir makbuz verilmediği yönündeki beyanı oldu. Aydın, ruhsat işlemlerinin ise 3-4 ay sonra tamamlandığını ifade etti.

Dosyaya yansıyan MASAK kayıtları da Aydın’ın beyanlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Buna göre Aydın’ın 27 Aralık 2024 tarihinde iki ayrı işlemle toplam 400 bin dolar nakit para çektiği tespit edildi. Soruşturma dosyasında bu çekimlerin, ihbara konu edilen rüşvet iddiasıyla bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

RÜŞVET ÇARKI HTS KAYITLARINDA

Cep telefonu incelemelerinde de dikkat çeken yazışmalar bulundu. Aydın’ın, telefonunda “Fatih Belediye” olarak kayıtlı olan numarayla yaptığı görüşmenin ardından bir başka kişiye mesaj attığı, yazışmalarda “deste”, “2 bin eksik” ve “üç ayrı bankadan aldık, karıştırmış olabiliriz” şeklinde ifadelerin yer aldığı tespit edildi. Aydın, bu yazışmalara ilişkin beyanında, Fatih Yavuz’a götürdüğünü söylediği paradan 2 bin dolar eksik çıktığına dair görüşme yapıldığını kabul etti.

HTS ve baz kayıtları da dosyada yer aldı. İncelemelerde, paranın çekildiği 27 Aralık 2024 günü Naci Aydın ile Fatih Yavuz’un birden fazla kez aynı bölgede baz verdiği belirlendi. Aydın, bu baz birlikteliğine ilişkin soruya, o gün “bağış ödemeleri” için Fatih Yavuz’un yanına gittiğini söyledi.

YAVUZ ARACILIK ETTİ

Soruşturma dosyasında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz ve Naci Aydın’ın aynı gün ortak baz kayıtlarına ilişkin tespitler de yer aldı. Aydın ise ifadesinde, paranın talep edilmesinde Bora Balcıoğlu’nun bilgisi olup olmadığını bilmediğini, bu konuda Balcıoğlu ile konuşmadığını, muhatabının Fatih Yavuz olduğunu beyan etti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma/üye olma suçlamaları kapsamında incelemeler sürüyor.