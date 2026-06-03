Bakan Ersoy, Rusya'nın yeni büyükelçisini ağırladı...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federasyonu’nun Türkiye Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin’i Bakanlıkta ağırladı. Görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler de katıldı. Büyükelçi Sergey Verşinin’in yeni görevi dolayısıyla Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye ile Rusya arasındaki turizm ilişkileri, karşılıklı ziyaretçi hareketliliği, karşılıklı hava trafiğinin artırılması ve sektörler arası iş birliği konuları değerlendirildi.