Baba-oğulun kaybolduğu kaza Faruk Çelik’i sinirlendirdi: Ya bitirin ya da defolun gidin!

Artvin’de Çoruh Nehri’ne uçan kamyonetteki Selahaddin Kaya (65) ile oğlu Mecit Kaya’yı (45) arama çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan araçta yapılan incelemelerde, baba ve oğluna ulaşılamadı.

Akıntıya kapıldığı değerlendirilen Selahattin ve Mecit Kaya’yı arama çalışmaları nehirde sürdürülüyor.

AK Parti hükümetlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları görevlerinde bulunan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, kazaya ilişki sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Faruk Çelik, Artvin Şavşat yolunun özellikle bahar aylarında 'ölüm yolu'na dönüştüğünü kaydetti.

FİRMANIN ADINI VERİP BAKANLIĞA SESLENDİ

Barajlardan dolayı yeni yollar yapılmamasına işaret eden Çelik, çalışmaları tamamlamayan firmaya seslendi: Bugün Artvin-Şavşat yolunda bir kez daha elim bir kaza ile karşı karşıya kaldık. 2 kaybımızı arama faaliyetleri, baraj sularında devam ediyor. Dünya cenneti Şavşat’a giden yol bahar aylarında adeta bir ölüm yolu. Standartların altında bir yola hemşerilerimiz mahkum durumda ve bu duruma kahroluyorum.

Bölgede planlanan 3 barajı yapacak yüklenici Energo-Pro firmasına 10 yıldır inşaatlara başla diyoruz başlamıyor, bırak diyoruz bırakmıyor. Bu nedenle de yeni yol da yapılamıyor. Artvinli bir açmazın içinde. Artık yeter. Firmaya buradan sesleniyorum ya bu barajları yapın ya da defolun gidin. Enerji Bakanlığımıza da sesleniyorum artık sonu gelmeyeceği anlaşılan baraj yapım sürecini sonlandırın.