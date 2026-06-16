Trump'tan Netanyahu'ya tepki: ABD olmasaydı İsrail yok olurdu

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi’nde yaptığı açıklamada İran ile anlaşmanın tamamlandığını ve sürecin ikinci aşamaya geçtiğini duyurdu. Trump ayrıca İsrail’in bölgedeki bazı askeri adımlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Trump yaptığı açıklamada "İran ile anlaşmamızı tamamladık. Başarılı bir anlaşma oldu. İkinci aşamaya geçiyoruz ki bence bu daha kolay olacak. İran'a herhangi bir yatırım yapmayacağız. Ama asla nükleer silahları olmayacak. Nükleerli İran, İsrail'i yok ederdi. Sonra da bize saldırılardı. Rejim değişikliğine inanmıyorum. Yıllardır rejim değişikliklerini izledim ve bunlar asla işe yaramıyor. Sadece kendiliğinden olması gerekiyor" dedi.

'İSRAİL'İN HAMLELERİ SORUN OLUŞTURUR”

"Netanyahu'nun Lübnan'a saldırmasından hiç hoşnut değilim. ABD olmadan İsrail olmazdı. Çünkü hiçbir başkan benim yaptıklarımı yapmazdı. Ama artık Netanyahu'nun da daha sorumlu davranması gerek. İsrail'in Hizbullah ve Lübnan'a yaptığı müdahalelerden memnun değilim. Büyük İran ile de büyük bir sorun yaratacaktır" diye konuştu.

'NÜKLEER SİLAH ELDE ETMEK İÇİN İKİ HAFTALARI VARDI'

"Nükleer silah elde etmeye iki haftaları vardı. Biz olmasaydık İran her yeri yok edecekti, çok büyük sorunlar yaşanırdı" dedi.

Trump açıklamalarına şu şekilde devam etti;

İran'da nükleer olsaydı bütün Orta Doğu'yu yok ederdi. Eğer Tahran nükleer isterse kıyamet kopar.

İran anlaşması ikinci aşamaya geçiyor. Adil bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz. İran'a hiçbir şekilde para vermiyoruz.

İsrail'in tutumundan memnun değilim. Ben olmasam İsrail yok olurdu. İsrail'e Beyrut'a düzenlenen saldırıdan hoşlanmadığımı söyledim.