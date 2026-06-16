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Gündem Kuzey Marmara Otoyolu’nda dehşet anları: Tır, otomobili metrelerce sürükledi
Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu’nda dehşet anları: Tır, otomobili metrelerce sürükledi

Yeniakit Publisher
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda dehşet anları: Tır, otomobili metrelerce sürükledi

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Başakşehir yönünde seyreden bir tır, önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi. Tehlike dolu anlar, yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir yönünde seyir halinde olan tır ile aynı istikamette ilerleyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tırın ön kısmında sıkışarak bir süre sürüklendi. Otoyolda ilerleyen diğer sürücüler büyük panik yaşarken, yaşanan tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın önünde kalan otomobili metrelerce sürüklediği, çevredeki sürücülerin korna çalarak ve selektör yaparak durumu fark ettirmeye çalıştığı görüldü.

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