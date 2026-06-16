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Gündem Özel Harekat Başkanı, şehitlerin toprağını Devlet Bahçeli'ye götürdü
Gündem

Özel Harekat Başkanı, şehitlerin toprağını Devlet Bahçeli'ye götürdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Özel Harekat Başkanı, şehitlerin toprağını Devlet Bahçeli'ye götürdü

Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret etti.

Hayal, ziyarette MHP lideri Bahçeli’ye 15 Temmuz şehitlerinin kabir toprağı ile Kudüs’ün simgesi olan Kubbetü’s-Sahra tablosunu takdim etti.

Özel Harekat Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin emaneti ile milletimizin ortak değerlerini buluşturan bu anlamlı hediye takdimi, milli birlik ve beraberlik ruhunun yanı sıra tarihî ve manevi bağlarımızın güçlü bir ifadesi olarak değerlendirildi" denildi. 

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