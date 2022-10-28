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Dünya SpaceX’in Falcon 9 roketi Meksika semalarında görüldü
Dünya

SpaceX’in Falcon 9 roketi Meksika semalarında görüldü

SpaceX şirketi tarafından uzaya fırlatılan Falcon 9 roketi kalkıştan sonra Meksika semalarında görüldü. Bazı vatandaşlar roketi UFO sanarak korkuya kapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 22:09:00 - 2022-10-28 22:22:50
SpaceX’in Falcon 9 roketi Meksika semalarında görüldü

Elon Musk’a ait uzay araştırmaları şirketi SpaceX tarafından Falcon 9 roketi dün ABD’nin Kaliforniya eyaletinden fırlatıldı. Roketin kalkışından sonra gökyüzünde oluşturduğu kuyruklu yıldıza benzer görüntü Meksika’nın kuzey eyaletlerinde de gözlendi. Roketin oluşturduğu ışık Meksikalılar tarafından büyük ilgiyle izlenirken, bazı vatandaşların korkuya kapıldığı görüldü.

SpaceX şirketinin yaptığı açıklamaya göre, dün uzaya fırlatılan Falcon 9 roketi ile 53 adet Starlink uydusu Dünya’nın yörüngesine gönderildi. Roketin fırlatılmasına ait görüntüler SpaceX’in resmi sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlandı.

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