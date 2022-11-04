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Siyaset Türkiye ve BAE arasında kritik görüşme
Siyaset

Türkiye ve BAE arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sir Bani Yas Forumu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 21:59:00 -
Türkiye ve BAE arasında kritik görüşme

Sir Bani Yas Forumu’na katılmak üzere BAE'ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından mevkidaşı Al Nahyan ile görüştüğünü duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi, Ukrayna başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık. Ekonomi, ticaret ve enerji alanlarındaki iş birliğimizi ilerletecek adımları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

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