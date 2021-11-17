Türkiye puan durumu | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu puan
Türkiye kaç puanı var? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Türkiye deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler, A Milli Futbol Takımı’nın kaç puanı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, milli takımın kaç puanı var? A Milli Takım puan durumu güncel
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde grup maçları 10.hafta maçlarıyla tamamlandı. Futbolseverler puan durumlarını ve alınan sonuçları araştırmaya başladı.
Türkiye puan durumu | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu puan
Karadağ-Türkiye, Hollanda-Norveç ve Cebelitarık-Letonya maçları 22.45’te başladı. Maçlar sona erdiğinde puan durumu güncellenecektir.