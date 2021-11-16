Türkiye play-off oynayacak mı? Türkiye Karadağ’ı yenerse gruptan çıkar mı? Karadağ Türkiye sonucu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında bugün Karadağ'a konuk olacak. Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak. Karadağ Türkiye maçı kadar bir diğer önemli maç ise Hollanda Norveç mücadelesi. A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçıyla tarihinde 602. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 325'i resmi, 276'sı özel 601 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 229 galibiyet, 144 beraberlik ve 228 yenilgi yaşadı. Milli takım, 256'sı deplasmanda, 262'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 805 gol attı, kalesinde 861 gol gördü.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu puan durumu

G Grubundaki son maçlar öncesinde Hollanda 20 puanla lider durumda olurken, Türkiye 18 puan ve averajla 2. aynı puana sahip Norveç 3. sırada yer almakta.

Türkiye play-off oynayacak mı?

Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası’na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play off oynayacak. Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor. Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek. Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Milli Takım sonuçları

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü karşılaşmasında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye, gruptaki beşinci maçında ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Milli takım, gruptaki altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybetti, yedinci karşılaşmasında ise sahasında Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, sekizinci maçında deplasmanda Letonya'yı 2-1, dokuzuncu karşılaşmasında ise sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

Türkiye Karadağ kadrosu

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Tolga Ciğerci, Yusuf Sarı

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.