Türkiye ne yapmalı? Cihat Yaycı Paşa’dan flaş öneri

YENİ AKİT/ANKARA

Her an Suriye’deki terör yuvalarına yönelik başlaması beklenen operasyon öncesi Mavi Vatan DEGS resmi Twitter hesabından uyarılarda bulunan Cihat Yaycı, yıllardır İsrail Hava Kuvvetleri’ne izin veren Rusya’nın Türkiiye’ye bu izni vermediğini belirterek, “Türkiye artık Rusya’dan izin beklememelidir. Suriye’nin kuzeyindeki terör yuvaları Irak’taki gibi uçak, helikopter ve SİHA’larımızla yerle bir edilmelidir. Hava hakimiyeti veya en azından hava himayesi altında dahi olmayan Suriye’deki kara birliklerimiz maalesef büyük tehlike içindedir ve şehitler vermiştir. Burnumuzun dibinden bize saldıran teröristlere bu nedenle ancak sınırımız içinden top atışları ile cevap verilebilmektedir” dedi.

Türkiye Münbiç’e mutlaka girmelidir!

Yaycı Paşa, “Türkiye Suriye‘nin kuzeyinde ABD himayesinde teröristlerin bulunduğu Münbiç’e mutlaka girmelidir. PKK’lı teröristlerin Münbiç batısında araçlarına Rus, Münbiç ve doğusunda ABD bayrağı taktığını halkımız bilmelidir. PKK hem ABD, hem de Rusya tarafından birlikte kullanılıyor!” görüşünü dile getirdi.