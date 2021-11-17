Türkiye muhtemel rakipleri | Türkiye play-off muhtemel rakipler
Türkiye play-off’ta kimle karşılaşacak? A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ’ı 2-1 mağlup etti. Grubunu 21 puanla ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlılar play-off biletini kaptı. Futbolseverler, play-off turunda Türkiye’nin muhtemel rakiplerini araştırmaya başladı. Pemi, Türkiye’nin rakibi belli oldu mu? Türkiye play-off’ta kimle eşleşti?
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası yolunda önemli bir adım attı. Ay-yıldızlılar grubundaki son maçı Karadağ’a karşı 2-1 kazandı. Norveç ise deplasmanda Hollanda’ya 2-0 kaybetti. Bu sonuçlarla grubu ikinci sırada tamamlayan illi takım, play-off biletini kaptı. Peki, milli takımın muhtemel rakipleri belli mi?
Türkiye muhtemel rakipleri | Türkiye play-off muhtemel rakipler
10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.
Play-off kuraları 26 Kasım Cuma akşamı çekilecek. Play-off maçları ise 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.
2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak takımlar:
Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Galler
Türkiye
Polonya
Makedonya
Finlandiya
Avusturya
Kuzey Makedonya
A Milli Futbol Takımı'mız seri başı ekipler arasında yer almıyor. Milli Takımımızın play-offlarda karşılaşabileceği muhtemel altı takım şöyle:
Galler
Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç