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Spor Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı stad açıklandı!
Spor

Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı stad açıklandı!

TFF, Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 16:16:00 - 2021-04-13 16:28:06
Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı stad açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin 18 Mayıs’ta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir’de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanmasını kararlaştırdı.

Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi”

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