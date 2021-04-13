Türkiye Kupası finali ne zaman? Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman?
Kupa finali ne zaman nerede oynanacak? Futbolseverlerin merakla beklediği açıklama geldi. Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Türkiye Kupası finalinin günü ve nerede oynanacağı açıklandı. Peki, Türkiye Kupası finali ne zaman nerede oynanacak?
Uzun süredir futbolseverlerin merakla beklediği tarih açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası finalinin ne zaman nerede oynanacağını açıkladı? Türkiye Kupası final maçı ne zaman?
Türkiye Kupası finali ne zaman? Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı, 18 Mayıs'ta İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.