Türkiye Kick Boks Federasyonu’ndan Azerbaycanlı hakeme ödül
Ülkemizde düzenlenen “Kickboks Dünya Kupası'nda”, başarılı performansıyla göz dolduran Azerbaycanlı hakeme Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı tarafından ödül verildi.
YENİ AKİT ANKARA
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen Kickboks Dünya Kupası sonrasında, Azerbaycan Kickboks Federasyonu hakemlerinden, uluslararası "A" kategorisi hakemi Aydın Ağabeyov da adalet temsilcisi olarak yarışmaya davet edildi.
Yarışmanın son maçlarını Aydın Ağabeyov yönetti. Başarılı performansıyla dikkat çeken Ağabeyov’a, müsabakaların ardından Dünya Kickboks Organizasyonları Birliği (WAKO) Başkanı Roy Baker ve Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı tarafından ödül verildi.