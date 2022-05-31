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Spor Türkiye Kick Boks Federasyonu’ndan Azerbaycanlı hakeme ödül
Spor

Türkiye Kick Boks Federasyonu’ndan Azerbaycanlı hakeme ödül

Ülkemizde düzenlenen “Kickboks Dünya Kupası'nda”, başarılı performansıyla göz dolduran Azerbaycanlı hakeme Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı tarafından ödül verildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 13:41:00 -
Türkiye Kick Boks Federasyonu’ndan Azerbaycanlı hakeme ödül

YENİ AKİT  ANKARA

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen Kickboks Dünya Kupası sonrasında, Azerbaycan Kickboks Federasyonu hakemlerinden, uluslararası "A" kategorisi hakemi Aydın Ağabeyov da adalet temsilcisi olarak yarışmaya davet edildi.

Yarışmanın son maçlarını Aydın Ağabeyov yönetti. Başarılı performansıyla dikkat çeken Ağabeyov’a, müsabakaların ardından Dünya Kickboks Organizasyonları Birliği (WAKO) Başkanı Roy Baker ve Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı tarafından ödül verildi.

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