Türkiye ile yakınlaşan Paşinyan o ülkeye sert çıkıştı! 'İlişkilerimiz artık eskisi gibi olamaz'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransız radyo kanalı RFI'ye verdiği özel röportajda Rusya ile ilişkiler, Avrupa Birliği'ne yakınlaşma ve dış politika tercihleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Siyasi koşullardan bağımsız olarak, Ermenistan'ın Rusya ile olan ilişkilerinin artık eskisi gibi olamayacağını belirten Paşinyan'ın açıklamalarından önce çıkan satırbaşları şöyle:

"RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZ ARTIK ESKİSİ GİBİ OLAMAZ"

"Rusya ile olan ilişkilerimizin kopması veya kötüleşmesi hiçbir zaman amacımız olmadı, şu anda da değil ve olmayacak. Aksine, Rusya ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ancak şunu kabul etmek gerekir: Koşullardan ve iktidarda kimin olduğundan bağımsız olarak, Ermenistan'ın Rusya ile olan ilişkileri artık eskisi gibi olamaz.

"BİZ KİMSEYE BAĞIMLI OLMAK İSTEMİYORUZ"

Ermenistan'ın Rusya'ya olan bağımlılıktan kurtulmayı hedeflemediğini, aksine dış ilişkilerini çeşitlendirmeye çalıştığını vurgulayan Ermeni lider şunları söyledi:

"Biz kimseye bağımlı olmak istemiyoruz. Başka bir deyişle, A'ya olan bağımlılığımızı bırakıp B'ye bağımlı olmak gibi bir amacımız yok. Bu bizim politikamız değil. Politikamız, bağımsızlığımızı güçlendirmek, pekiştirmek ve geliştirmek üzerine kurulu."

"BARIŞ ANLAŞMASI HENÜZ İMZALANMADI"

Azerbaycan ile yürütülen barış sürecini de değerlendiren Paşinyan, iki ülke arasında barış anlaşmasının henüz resmen imzalanmadığını ancak anlaşma metninin parafe edildiğini hatırlattı: "Fiiliyatta barış anlaşması henüz imzalanmadı, ancak fiiliyatta barış anlaşması parafe edildi ve 8 Ağustos 2025'te Washington'da bir barış deklarasyonu kabul edildi."

Ermenistan Başbakanı, iki ülke arasındaki sınır belirleme çalışmalarına da değinerek 2024 yılında imzalanan ve her iki ülkede onaylanan belgenin Almatı Deklarasyonu'nu esas aldığını söyledi: "Azerbaycan ile Ermenistan arasında fiiliyatta barış belli bir ölçüde tesis edilmiştir"

"İKİ YILDIR ÖLÜ VE YARALIMIZ YOK"

Azerbaycan ile barış sürecine ilişkin iyimserliğinin nedenleri sorulan Paşinyan, sınır hattındaki çatışmaların sona ermesini gerekçe gösterdi:

"Öncelikle iyimserim çünkü, daha önce de söylediğim gibi, barış tesis edilmiştir. Başka bir deyişle bugün kimse Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir çatışma olduğunu iddia edemez. 1991'den 2025'e kadar her yıl ölülerimiz ve yaralılarımız oldu. Artık iki yıldır ölü ve yaralımız yok. Bu iyimser olmak için bir neden değil mi?"

"BARIŞI HİÇBİR ŞEKİLDE TEHLİKEYE ATAMAZ"

RFI röportajında Paşinyan'a, Azerbaycanlı bir askerin Ermenistan sınırını geçerek bir Ermeni vatandaşını yaraladığı iddiası da yöneltildi.

Ermenistan Başbakanı, geçmişte her iki ülkenin askerlerinin sis veya başka nedenlerle sınırı yanlışlıkla geçtiği olaylar yaşandığını söyledi.

Paşinyan, "Bu süre zarfında ve daha genel olarak son otuz yılda, her iki taraftan askerlerin sis veya başka nedenlerle basitçe yolunu kaybedip Ermenistan'dan Azerbaycan'a veya Azerbaycan'dan Ermenistan'a geçtiği onlarca vaka yaşandı" dedi.

Söz konusu olayın barış sürecini tehlikeye atmayacağını savunan Paşinyan, "Bu olayın barışla hiçbir ilgisi yoktur ve barışı hiçbir şekilde tehlikeye atamaz" ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ

Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne üyelik hedefi hakkında da konuşan Paşinyan, ülkesinin henüz resmi üyelik başvurusunda bulunmadığını dile getirdi:

"Ermenistan'da bu konuda bir referandum düzenlemek için en azından Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne üyelik için resmi olarak başvuruda bulunması gerekir. Biz henüz böyle bir başvuruda bulunmadık. Dolayısıyla bu yıl bahsettiğiniz referandumu düzenlemek gerçekçi değil"

Ermenistan'ın AB üyeliği için gerekli koşulları henüz karşılamadığını kabul eden Paşinyan, "Ermenistan Cumhuriyeti bugün Avrupa Birliği üyesi olmaya hazır mı? Size açıkça hayır derim, çünkü bu kriterleri karşılamak için hala pek çok reform gerçekleştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.