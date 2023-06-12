Türkiye için 'battık, yandık' diyenlere duyurulur! ABD bütçesi Mayıs'ta 240 milyar dolar açık verdi...

ABD federal hükümetinin bütçe açığı sadece Mayıs ayında 240 milyar dolara ulaştı.

ABD Hazine Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2022'de başlayan ve 30 Eylül 2023'te sona erecek 2023 mali yılının 8. ayında, federal hükümetin bütçe açığı 240 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yüzde 263 arttı!

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında da 66 milyar dolar bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 263 artış gerçekleşti. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 236 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.