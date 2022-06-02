Türkiye-Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Futbol Takımı'mızın UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Türkiye-Faroe Adaları maçının ne zaman saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Türkiye-Faroe Adaları maçı ne zaman? Türkiye-Faroe Adaları saata kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Faroe Adaları maçı hakemi kim?
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi’nde Litvanya, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile aynı grupta yer almıştı. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da Faroe Adaları ile yapacağı maçın hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Malta Futbol Federasyonundan Trustin Farrugia Cann yönetecek. Cann'ın yardımcılıklarını Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak.
Türkiye-Faroe Adaları maçı hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’ndeki ilk grup mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
A Milli Futbol Takımı aday kadrosu!
A Milli Futbol Takımı'nın 27 kişilik aday kadrosuna davet edilen futbolcular şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).
Defans: Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Eren Elmalı (Kasımpaşa), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).
Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Köln), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Tiago Çukur (Watford), Umut Bozok (Kasımpaşa).