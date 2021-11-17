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Spor Türkiye, Dünya Kupası’na nasıl gider? Türkiye, 2022 Dünya Kupası’na gidecek mi?
Spor

Türkiye, Dünya Kupası’na nasıl gider? Türkiye, 2022 Dünya Kupası’na gidecek mi?

Milli Takım Dünya Kupası’na gidecek mi? A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında Karadağ’ı 2-1 mağlup etti. Grubunu ikinci bitiren milli takım, play-off’a katılma hakkı kazandı. Peki, A Milli Takım nasıl Dünya Kupası’na gider?

Yeniakit Publisher
2021-11-17 01:06:00 -
Türkiye, Dünya Kupası’na nasıl gider? Türkiye, 2022 Dünya Kupası’na gidecek mi?

2022 FIFA Dünya Kupası, Katar’ın ev sahipliğinde yapılacak. DünyaKupası yolunda Türkiye önemli bir başarı elde etti. Milli takımımızın dev turnuva öncesinde önündeki tek engel ise play-offlar. Peki, Türkiye, Dünya Kupası’na nasıl gider?

Türkiye, Dünya Kupası’na nasıl gider? Türkiye, 2022 Dünya Kupası’na gidecek mi?

Futbolseverler Karadağ galibiyetinin ardından bir kez daha Dünya Kupası yolunda hesaplar yapmaya başladı. Peki, milli takım Dünya Kupası’na nasıl gider?

10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.

Türkiye, tek maç usulüne göre oynanacak ilk play-off karşılaşmasında rakibini mağlup ederse; diğer eşlemenin galibiyle karşılaşacak. Türkiye ikinci maçı da kazanırsa adını 2022 Dünya Kupası'na katılacak takımlar arasına yazdıracak.

Play-off kuraları 26 Kasım Cuma akşamı çekilecek. Play-off ilk maçları 24-25 Mart ve play-off finalleri 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak takımlar:

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

İsveç

Galler

Türkiye

Polonya

Makedonya

Finlandiya

Avusturya

Kuzey Makedonya

A Milli Futbol Takımı'mız seri başı ekipler arasında yer almıyor. Milli Takımımızın play-offlarda karşılaşabileceği muhtemel altı takım şöyle:

Galler

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

İsveç

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2022 Dünya Kupası ne zaman oynanacak?

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