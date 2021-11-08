Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu kimler oynayacak? Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri puanı kaç?
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye kaçıncı sırada? A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ maçına çıka hazırlanıyor. Peki A Milli Futbol Takımı ay kadrosu kimler oynayacak? Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri puanı kaç? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu Türkiye puanı kaç?
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamasına göre, A Milli Futbol Takımı, 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak
Türkiye Avrupa Elemeleri maçları ne zaman saat kaçta?
Podgorica Şehir Stadyumu'nda 16 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye karşılaşması, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak. A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçının ardından TSİ 02.15'te kalkacak THY'ye ait uçakla Podgorica'dan İstanbul'a dönecek.
A Milli Futbol Takımı ay kadrosu kimler oynayacak?
A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.
Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri puanı kaç?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu Türkiye puanı kaç?