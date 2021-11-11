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Spor Türkiye-Cebelitarık maçını Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek
Spor

Türkiye-Cebelitarık maçını Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. haftasında 13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık ile yapacağı maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 12:51:00 -
Türkiye-Cebelitarık maçını Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Boiko'nun yardımcılıklarını Volodymyr Volodin ile Viktor Nyzhnyk üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini Viktor Kopiievskyi yapacak. Mücadelede Yevhenii Aranovskiy VAR, Viktor Matyash ise AVAR olarak görev alacak.

 

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