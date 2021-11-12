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Spor Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman saat kaçta? Avrupa Kupası Dünya Elemeleri hangi maçlar var?
Spor

Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman saat kaçta? Avrupa Kupası Dünya Elemeleri hangi maçlar var?

Milli maç ne zaman saat kaçta? A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım’ın maçının saat kaçta başlayacağı hangi kanalda yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 13 Kasım Dünya Kupası Elemeleri maç programı

Yeniakit Publisher
2021-11-12 21:43:00 -
Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman saat kaçta? Avrupa Kupası Dünya Elemeleri hangi maçlar var?

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın ne zaman hangi kanalda olacağını araştırmaya başladı. Peki, milli maç ne zaman?

Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman saat kaçta? Avrupa Kupası Dünya Elemeleri hangi maçlar var?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu hafta maçında 13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Serhiy Boiko düdük çalacak. Boiko'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Volodymyr Volodin ve Viktor Nyzhnyk yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Kopiievskyi olacak.

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan bir diğer isim Abdülkadir Ömür'ün de maça yetişme ihtimali düşük.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

D Grubu

17.00 Bosna-Hersek-Finlandiya

22.45 1fransa-Kazakistan

E Grubu

20.00 Norveç-Letonya

20.00 Türkiye-Cebelitarık

22.45 Karadağ-Hollanda

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

02.00 Uruguay-Arjantin

Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2.Tur

B Grubu

16.00 Zambiya-Moritanya

19.00 Ekvator Ginesi-Tunus

C Grubu

19.00 Liberia-Nijerya

19.00 Yeşil Burun-ortaAfrika

D Grubu

16.00 Malavi-Kamerun

22.00 Fildişi Sahili-Mozambik

Kuzey Amerika Karayipler Elemeleri Final Turu

04.05 Honduras-Panama

05.05 Kanada-Kosta Rika

05.05 El Salvador-Jamaika

05.10 ABD-Meksika 

Yarın hangi maçlar var? 13 Kasım Cumartesi hangi takımın maçı var?
Yarın hangi maçlar var? 13 Kasım Cumartesi hangi takımın maçı var?

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Yarın hangi maçlar var? 13 Kasım Cumartesi hangi takımın maçı var?

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