Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman saat kaçta? Avrupa Kupası Dünya Elemeleri hangi maçlar var?
Milli maç ne zaman saat kaçta? A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım’ın maçının saat kaçta başlayacağı hangi kanalda yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 13 Kasım Dünya Kupası Elemeleri maç programı
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın ne zaman hangi kanalda olacağını araştırmaya başladı. Peki, milli maç ne zaman?
Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman saat kaçta? Avrupa Kupası Dünya Elemeleri hangi maçlar var?
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu hafta maçında 13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Müsabakada, Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Serhiy Boiko düdük çalacak. Boiko'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Volodymyr Volodin ve Viktor Nyzhnyk yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Kopiievskyi olacak.
A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan bir diğer isim Abdülkadir Ömür'ün de maça yetişme ihtimali düşük.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
D Grubu
17.00 Bosna-Hersek-Finlandiya
22.45 1fransa-Kazakistan
E Grubu
20.00 Norveç-Letonya
20.00 Türkiye-Cebelitarık
22.45 Karadağ-Hollanda
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri
02.00 Uruguay-Arjantin
Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2.Tur
B Grubu
16.00 Zambiya-Moritanya
19.00 Ekvator Ginesi-Tunus
C Grubu
19.00 Liberia-Nijerya
19.00 Yeşil Burun-ortaAfrika
D Grubu
16.00 Malavi-Kamerun
22.00 Fildişi Sahili-Mozambik
Kuzey Amerika Karayipler Elemeleri Final Turu
04.05 Honduras-Panama
05.05 Kanada-Kosta Rika
05.05 El Salvador-Jamaika
05.10 ABD-Meksika