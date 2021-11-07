Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli maç ne zaman?
Milli maç ne zaman hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Cebelitarık maçı hangi gün?
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nde sergilediği performansla tartışma konusu olan a Milliler çıktığı son maçta Letonya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Şimdi ise gözler kalan iki maça çevrildi. Peki, Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman?
Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli maç ne zaman?
Türkiye 13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele TRT1 ekranlarından naklen yayımlanacak.
Aday kadro
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.