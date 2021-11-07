  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli maç ne zaman?
Spor

Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli maç ne zaman?

Milli maç ne zaman hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Cebelitarık maçı hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-11-07 16:53:00 -
Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli maç ne zaman?

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nde sergilediği performansla tartışma konusu olan a Milliler çıktığı son maçta Letonya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Şimdi ise gözler kalan iki maça çevrildi. Peki, Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman?

Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli maç ne zaman?

Türkiye 13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele TRT1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Aday kadro

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.

Milli takım gruptan nasıl çıkar? Milli Takım'ın gruptan çıkma şansı var mı?
Milli takım gruptan nasıl çıkar? Milli Takım'ın gruptan çıkma şansı var mı?

Spor

Milli takım gruptan nasıl çıkar? Milli Takım'ın gruptan çıkma şansı var mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı 40. Bölüm Fragmanı yayınlandı!
Gündem

Gönül Dağı 40. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Dün akam 39. bölümüyle ekranlara gelen TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 40. Bölüm Fragmanı yayınlandı.
Ali Babacan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama fotosu düzmece çıktı
Siyaset

Ali Babacan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama fotosu düzmece çıktı

Deva Partisi'nin 29 Ekim Cumhuriyet bayramı için hazırladığı görseldeki fotoğrafların başka bir yerden alındığı ortaya çıktı. ..
Gündem

"Pinokyo Rahmi" yalandan şikayet etti

Türk basınında “yalan haber” denilince akla gelen ilk isim olan Sözcü yazarı Rahmi Turan, tuhaf bir biçimde bu defa “yalan”dan şikayet etti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay