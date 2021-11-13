Türkiye-Cebelitarık maçı kaç kaç bitti? Milli maç sonucu
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9.maçında Cebelitarık'ı konuk etti. Futbolseverler milli maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye maçı ne oldu?
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu maçında Türkiye evinde Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Türkiye-Cebelitarık maçı kaç kaç bitti? Milli maç sonucu
Zorlu mücadele saat 20.00’de başladı. Maç milli takımımızın 6-0’lık üstünlüğüyle devam ediyor. Ay-Yıldızlıların gollerini 11. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 38 ile 41. dakikalarda Halil Dervişoğlu attı.
Cebelitarık takımında 22. dakikada Olivero, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart gördü.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Caner Erkin, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Burak Yılmaz
Cebelitarık: Coleing, Mouelhi, R.Chipolina, Annesley, Olivero, De Barr, Wiseman, Sergeant, Walker, Valarino, Jolley