Türkiye – Cebelitarık biletleri ne kadar, kaç lira? Türkiye Cebelitarık maçı bilet fiyatları
Türkiye – Cebelitarık FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçının heyecanı söz konusu. Futbolseverler, 15 puanla grupta üçüncü sırada olan A Mili Takıma destek olmak isteyenler Türkiye Cebelitarık maçını tribünden seyretmek için bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu sorgulamaya başladı. Peki Türkiye Cebelitarık maçı bilet fiyatları ne kadar? Türkiye Cebelitarık maçı biletleri kaç para? İşte Türkiye-Cebelitarık maçı bilet fiyatları 1. Kategori, 2. Kategori ve 3. Kategori bilet fiyatları.
Türkiye - Cebelitarık FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu mücadelesi 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. Müsabaka TRT1’den naklen yayınlanacak. Peki Türkiye-Cebelitarık maçının öncelikli bilet satışları başladı mı? Milli maç bilet fiyatları 2021 kaç TL?
Türkiye Cebelitarık maçı bilet fiyatları
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının öncelikli bilet satışı, Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Bir gün sürecek öncelikli bilet satışından sadece Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri yararlanabilecek. Türkiye-Cebelitarık maçının genel bilet satışı ise 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 15.00'te başlayacak. Türkiye - Cebelitarık maçı bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak. Türkiye-Cebelitarık maçının bilet fiyatları 1. Kategori için 100 TL, 2. Kategori için 35 TL ve 3. Kategori için 15 TL olarak belirlendi.
Türkiye - Cebelitarık maçı bilet satışları Passolig kart zorunluluğu var mı?
Stadyum kapasitesinin %100’ü oranında ev sahibi takım seyircileri için satışa sunulan biletler, www.passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Passolig Gişeleri'nden satın alınabilecek.