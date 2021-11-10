Türkiye – Cebelitarık biletleri ne kadar, kaç lira? Türkiye Cebelitarık maçı bilet fiyatları

Türkiye – Cebelitarık FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçının heyecanı söz konusu. Futbolseverler, 15 puanla grupta üçüncü sırada olan A Mili Takıma destek olmak isteyenler Türkiye Cebelitarık maçını tribünden seyretmek için bilet fiyatlarının ne kadar olduğunu sorgulamaya başladı. Peki Türkiye Cebelitarık maçı bilet fiyatları ne kadar? Türkiye Cebelitarık maçı biletleri kaç para? İşte Türkiye-Cebelitarık maçı bilet fiyatları 1. Kategori, 2. Kategori ve 3. Kategori bilet fiyatları.