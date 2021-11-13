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Spor Türkiye-Cebelitarık 11'leri belli oldu
Spor

Türkiye-Cebelitarık 11'leri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu hafta maçında Cebelitarık'ı konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 19:20:00 -
Türkiye-Cebelitarık 11'leri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu hafta maçında Cebelitarık'ı konuk edecek.

Cengiz Ünder, bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan bir diğer isim Abdülkadir Ömür'ün de maça yetişme ihtimali düşük. Akşam yapılan antrenmanında sağ dizinde sakatlık yaşayan Ozan Tufan, aday kadrodan çıkarıldı.

11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Orkun, Kerem, Halil, Hakan, Barış Alper, Burak Yılmaz

Cebelitarık: Coleing, Mouelhi, Chipolina, Annesley, Olivero, De Barr, Wiseman, Sergeant, Walker, Jolley, Valarino

Barış Alper Yılmaz ise, Cebelitarık karşısında ilk A Milli maçına çıkacak.

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