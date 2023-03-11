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Teknoloji Türk Telekom’dan 11 ilde istihdamda öncelik çalışması
Teknoloji

Türk Telekom’dan 11 ilde istihdamda öncelik çalışması

Türk Telekom’un kariyer sitesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde istihdamda öncelik çalışmasının başlatıldığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 10:56:00 -
Türk Telekom’dan 11 ilde istihdamda öncelik çalışması

İletişim şirketi Türk Telekom’un www.turktelekomkariyer.com.tr ‘de yayımlanan ilanında dayanışmanın gücünün daha fazla hissedildiği bu dönemde farklı roller ve sorumluluklar için istihdam imkânı sağlanacağı açıklandı. Şirket tarafından istihdamda öncelikli adaylar, telekom sektöründe deneyimi bulunan, afet illerinde oturan, depremlerden zarar gören kimseler olarak belirlendi.

Staj imkânı

İstihdam kapsamında başvuracak adaylar için hem tam zamanlı iş hem de staj imkânı sağlanacağına işaret edildi. Başvurular www.turktelekomkariyer.com.tr adresi ziyaret edilerek satış, pazarlama, insan kaynakları, finans, destek hizmetleri ve teknoloji fonksiyonlarında farklı kademelerdeki pozisyonlar ve tekniker pozisyonu için gerçekleştirilebilecek.

Öte yandan ilanda depremden etkilenen illerden birinde ikametgâhı olan adaylar için yerinde çalışma, depremler nedeniyle ikametgâhı değişmiş adaylar için İstanbul ve Ankara lokasyonlarında hibrit çalışma, stajyer pozisyonları için uzaktan çalışma olmak üzere farklı çalışma modellerinin sunulacağı belirtildi.

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