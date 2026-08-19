Türk S-400’leriyle ilgili yeni iddia: Rusya karşı çıkacak mı?

Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçaklarını yeniden alabilmesi için S-400 hava savunma sistemlerinin geleceğine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Kommersant, Türkiye’nin envanterindeki Rus yapımı S-400’lerin geleceğini ele alan dikkat çekici bir değerlendirme yayımladı.

Haberde, Ankara’nın F-35 konusunda Washington ile yürüttüğü temasların yanı sıra S-400’lerin üçüncü bir ülkeye devredilmesi ihtimali de mercek altına alındı.

“Rusya’nın izni gerekli”

Kommersant, Türkiye’nin S-400 sistemlerini Rusya’dan yapılan anlaşma kapsamında satın aldığını hatırlatarak, sistemlerin veya bunlara ait bileşenlerin üçüncü bir ülkeye satılması ya da devredilmesinde Moskova’nın izninin gerekli olduğunu belirtti.

Bu nedenle olası bir üçüncü ülke formülünde Rusya’nın tavrı kritik önem taşıyor.

Rusya BAE formülüne yeşil ışık yakabilir

Rus gazetesinin değerlendirmesindeki en dikkat çekici bölüm ise Birleşik Arap Emirlikleri seçeneği oldu.

Kommersant, “Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşmaya varması halinde Rusya’nın böyle bir satışa engel olması pek mümkün görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Moskova’nın olası satışa sıcak bakmasının arkasında iki önemli neden bulunduğu belirtildi.

BAE’nin NATO üyesi olmaması ve Abu Dabi ile Moskova arasında S-400 transferini engelleyecek düzeyde siyasi bir gerilim bulunmaması öne çıkarıldı.

S-400 düğümünün arkasında F-35 var

Türkiye, F-35 savaş uçağı projesinin ilk ortaklarından biriydi. Ancak Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alınmasının ardından Washington yönetimi Türkiye’yi F-35 programından çıkardı.

Ankara ise ödediği paralar ve programdaki haklarını gündemde tutarken F-35’lerin Türkiye’ye teslim edilmesini istiyor.

Kommersant’ın değerlendirmesinde de Ankara’nın F-35 savaş uçaklarını alma hedefini koruduğu, ancak ABD’nin S-400 sistemlerine yönelik tutumunun sürecin önündeki temel engellerden biri olduğu belirtildi.

Bu nedenle S-400’lerin üçüncü bir ülkeye devredilmesi formülü, F-35 düğümünün çözülmesine yönelik seçeneklerden biri olarak yeniden gündeme geliyor.

Gözler Trump’a çevrildi

Rus gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu Al Jazeera’ya yaptığı açıklamaları da hatırlattı.

Erdoğan, F-35 konusunda ABD Başkanı Donald Trump’a işaret ederek:

“Sayın Trump’ın F-35 savaş uçakları için verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz.”

ifadelerini kullanmıştı.

Ankara’nın F-35 konusundaki beklentisini en üst düzeyden bir kez daha ortaya koymasının ardından Rus basınında gündeme getirilen “S-400’lerin BAE’ye satılması” formülü, Türkiye-ABD-Rusya hattındaki savunma diplomasisinde dikkatleri üzerine çekti.