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Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan

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Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan

Günün en acı haberi Şanlıurfa'dan geldi. Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi vefat etti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Salih Akgöz (49) idaresindeki 27 BDN 030 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Birecik kara yolunun Almaşar Mahallesi Aratdağı yakınlarında Mehmet Korkmaz (19) yönetimindeki 27 AVK 81 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Sağlık ekipleri, kazada yolcu olarak bulunan Yasin Korkmaz (18) ile Hüseyin Korkmaz'ın (19) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücüler Mehmet Korkmaz ve Salih Akgöz ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Korkmaz (18) ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Korkmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer iki yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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