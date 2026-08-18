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Yaşam 2 kişi saniyelerle kurtuldu! Otomobil merdiven boşluğuna uçtu
Yaşam

2 kişi saniyelerle kurtuldu! Otomobil merdiven boşluğuna uçtu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kocaeli Darıca'da kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkıp korkulukları parçalayarak merdiven boşluğuna düştü.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde faciadan dönülen bir kaza yaşandı.

 

Kaza, Darıca ilçesi Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı. Ardından merdivenlerin korkuluklarına çarpan araç, korkulukları aşarak merdiven boşluğuna düştü. Kaza sırasında merdivenlerden yukarı doğru çıkan 2 kişi, otomobilin üzerlerine doğru geldiğini görünce kendilerini son anda kurtardı. İki kişi, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken olay büyük bir faciaya dönüşmekten son anda önlendi. Kaza sonrası otomobilin sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra kaldırıma uzandı. Sürücünün yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak kaldırıma çıkması, korkuluklara çarpıp merdiven boşluğuna düşmesi ve o sırada merdivenlerde bulunan 2 kişinin son anda kurtulması yer aldı.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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