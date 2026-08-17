  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cenaze namazına gidiyordu! AK Parti'li Usta ile koruması kazada yaralandı Başkan Erdoğan'ın o sözleri yeniden gündemde: Şam ziyareti öncesi 'Emevi Camii' detayı Silivri’deki yargılamada Ekrem tiyatrosu devam ediyor: İmamoğlu cephesi mahkemeyi sıkıştırma peşinde! Gıda, temiz su, tıbbi yardım… İHH Gazzelinin yarasını sarıyor Kana doymayan siyonist çeteden küstah çağrı: Gazze'yi tamamen işgal edip Filistinlileri sürün Şamil Tayyar ile Erkan Mumcu birbirine girdi! Tayyar: Ayık değilken klavyeden uzak dur! Mumcu: Gel yüzüme söyle! Yiyor mu? Milletvekili Doğan Bekin’den uyarı! Siyonist ve ABD planlarına karşı Mekke Anlaşması revize edilmeli! 40 yıllık yazışmalar bir bir arşivden çıkarıldı! Mason locaları Kuriş’in önünü işte böyle açtı Depodan 200 kg altın çıkmıştı! Kuriş o şirketin yönetim kurulu’ndaymış Can Ataklı, İmamoğlu taraftarlarının sinir uçlarıyla oynuyor “İmamoğlu olamıyor herhalde Özel aday olur”
Ekonomi New York borsası zarar ettirdi
Ekonomi

New York borsası zarar ettirdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
New York borsası zarar ettirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası günü düşüşle kapatarak yatırımcılarına zarar ettirdi.

New York borsası, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, petrol fiyatlarındaki tırmanma sonrası haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,51 azalarak 52.459,78 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 azalışla 7.745,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kayıpla 26.644,91 puana geriledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, ağustosta 20,6 değeriyle 4 yılı aşkın süredir görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Endeks, piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti.

 

Jeopolitik tarafta da ABD basınında üst düzey bir İranlı yetkilinin, diplomatik çabaların sonuçsuz kalması halinde ülkenin savunma odaklı bir politika yerine saldırı odaklı bir politikaya yönelebileceğini söylediği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump da Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran ile bugün sona eren 60 günlük çerçeve anlaşmayı uzatmak isteyip istemedikleri sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

İran ile nihai bir anlaşmaya varıp varamayacakları yönündeki soru üzerine Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar ancak benim gerekli gördüğüm türde bir anlaşma yapmayacaklar." dedi.

Analistler, jeopolitik belirsizliklerin sürdüğüne işaret ederek, bölgedeki gerilimin sona erdirilmesine yönelik diplomatik bir çözüm belirtisi görülmemesinin petrol fiyatlarını yükselttiğini kaydetti.

TSİ 23.00 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,6 artışla 90,82 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 84,66 dolardan alıcı buldu.

 

Petrol fiyatlarındaki artışla birlikte ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvili faizi, yüzde 5,31'in üzerine çıkarak 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD Enerji Bakanlığının verilerine göre, ülkenin Stratejik Petrol Rezervi, 14 Ağustos itibarıyla yaklaşık 293,4 milyon varile inerek, 1982 sonundan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

İlişkiler şimdi daha da gerilecek! ÇİN’den ABD’ye ekonomik misilleme
İlişkiler şimdi daha da gerilecek! ÇİN’den ABD’ye ekonomik misilleme

Ekonomi

İlişkiler şimdi daha da gerilecek! ÇİN’den ABD’ye ekonomik misilleme

Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde
Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde

Ekonomi

Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde

Hem çevre hem ekonomi kazanıyor İşte adım adım geri dönüşüm yolculuğu
Hem çevre hem ekonomi kazanıyor İşte adım adım geri dönüşüm yolculuğu

Gündem

Hem çevre hem ekonomi kazanıyor İşte adım adım geri dönüşüm yolculuğu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuriş operasyonunun ardından Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu konuştu! "Tüm pislikler ortaya dökülecek"
Gündem

Kuriş operasyonunun ardından Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu konuştu! “Tüm pislikler ortaya dökülecek”

Eski AK Parti Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında Ümraniye’de yapılan aramanın ardında..
"Türkiye’yi satın alırım" diyen PETLAS'ın sahibi gözaltında! Evinde uyuşturucu bulundu
Gündem

"Türkiye’yi satın alırım" diyen PETLAS'ın sahibi gözaltında! Evinde uyuşturucu bulundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Narkotik ekipleri dev bir operasyon gerçe..
Yunanistan'da virüs alarmı! Vakalar gitgide artıyor: Tehlike Türkiye'ye dayandı
Sağlık

Yunanistan'da virüs alarmı! Vakalar gitgide artıyor: Tehlike Türkiye'ye dayandı

Yunanistan’da Batı Nil virüsü vakalarındaki hızlı artış alarm veriyor. 12 Ağustos itibarıyla vaka sayısı 110’a ulaşırken, hastaların 81’inde..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23