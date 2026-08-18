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Gündem YP'li Meriç'e saldırının arka planı ortaya çıktı! Başkanlık beklemiş olmayınca bıçaklamış
Gündem

YP'li Meriç'e saldırının arka planı ortaya çıktı! Başkanlık beklemiş olmayınca bıçaklamış

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YP'li Meriç'e saldırının arka planı ortaya çıktı! Başkanlık beklemiş olmayınca bıçaklamış

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile Seydi Ahmet Keleş arasında yaşanan bıçaklı olayın öncesine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile Yeni Parti’ye geçen Seydi Ahmet Keleş arasında yaşanan hadisenin arka planına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

 

Edinilen bilgilere göre; Keleş’in, Oğuzeli Yeni Parti İlçe Başkanlığı görevine getirilme beklentisi içerisinde olduğu, bu beklentisinin karşılanmaması üzerine Milletvekili Melih Meriç hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı öğrenildi.

 

Söz konusu ifadelerden haberdar olan Meriç’in, Keleş’i telefonla arayarak tepki gösterdiği ve görüşmek üzere bulunduğu yere davet ettiği belirtildi.

 

Keleş’in davet üzerine mekâna gelmesinin ardından taraflar arasında tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine Keleş’in Meriç’i bıçakladığı öğrenildi.

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Yorumlar

Adem

Eee pastayi kesemeyince pastayi vermeyeni keserler...iste bunlarin gerçek zihniyetin...
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