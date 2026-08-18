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Yaşam Polisin “dur” ihtarına uymadılar! İki araçlı kaçış peş peşe kazayla bitti
Yaşam

Polisin “dur” ihtarına uymadılar! İki araçlı kaçış peş peşe kazayla bitti

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Edirne’de polisin 'dur' ihtarına uymayan iki araç için kovalamaca başladı. Araçlardan biri fırının duvarına, diğeri bariyerlere çarptı.

Edirne’de polis ekipleri ile iki araç arasında yaşanan kovalamaca kazalarla son buldu.

 

Edinilen bilgiye göre, polisin "dur" ihtarına uymayan iki araç kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında araçlardan ilki bir ekmek fırınının duvarına çarptı. Araçtan inen şüpheliler yaya olarak kaçarken, polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Diğer araç ise bariyerlere çarpmasına rağmen kaçışını sürdürdü. Polis ekiplerinin takibi kent çıkışına kadar devam ederken, araç burada da kaza yaparak durdu.

 

Araçta bulunan sürücü ile 7 Somali uyruklu düzensiz göçmen gözaltına alındı. Kaza sırasında yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

 

Öte yandan yaşanan kovalamaca, araçların kaza yapması ve şüphelilerin kaçış anları çevredeki güvenlik kameraları ile cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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