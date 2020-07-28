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Aktüel

Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 07:59:00 -
Türk kara sularına geri itilen 56 sığınmacı kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik bottaki sığınmacıların yardım ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. 

Yardım bekleyen 30 sığınmacı, kıyıya getirildi.

Öte yandan ekipler Foça açıklarında da can salı içerisindeki 26 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacıların Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği öğrenildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

 

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