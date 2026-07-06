Hasdal-İstanbul Havalimanı ilk adımdı: Akıllı Koridor şimdi Ankara yolunda

ANKARA ÇEVRE OTOYOLU'NDA PROJE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR: Ankara Çevre Otoyolu'nun K-AUS çalışmalarının ikinci fazı kapsamında değerlendirildiğini belirten Uraloğlu, "Ankara Çevre Otoyolu'nda K-AUS Test ve Uygulama Koridoru oluşturulmasına yönelik proje çalışmalarımız devam ediyor. Bu koridorla birlikte bağlantılı ve otonom araç teknolojilerinin daha geniş bir alanda test edilmesini ve uygulanmasını amaçlıyoruz" dedi. Uraloğlu, proje kapsamında akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile haberleşme sistemlerinin entegre şekilde çalışmasının hedeflendiğini belirterek, araç-altyapı ve araç-merkez haberleşmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlanacağını kaydetti. Türkiye genelinde akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik yatırımların sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, Ankara'daki Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi başta olmak üzere farklı bölgelerde kurulan merkezler aracılığıyla karayolu ağının anlık olarak izlenebildiğini kaydetti. Uraloğlu, karayollarında sinyalizasyon sistemleri, değişken mesaj işaretleri, değişken trafik işaretleri, meteorolojik bilgi istasyonları, görüntü ve izleme sistemleri, araç algılayıcılar, olay algılama sistemleri, elektronik ücret toplama sistemleri ve tünel kontrol sistemlerinin yaygın şekilde kullanıldığını belirtti.