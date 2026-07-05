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Gündem FSM'deki renklendirmeye Erbakan'dan tepki: Bu zihniyeti kınıyoruz
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FSM'deki renklendirmeye Erbakan'dan tepki: Bu zihniyeti kınıyoruz

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FSM'deki renklendirmeye Erbakan'dan tepki: Bu zihniyeti kınıyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün 4 Temmuz bağımsızlık günü nedeniyle ABD bayrağı renkleriyle ışıklandırılmasına sert tepki gösterdi. Erbakan, ABD’nin Irak, Gazze ve İran’da 1 milyondan fazla Müslüman’ın katlettiğini hatırlatarak “Siyonizmin en büyük hizmetkarı ABD’ye şirin gözükmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ABD bayrağının renkleriyle ışıklandıran zihniyeti kınıyoruz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ABD bayrağının renkleriyle ışıklandırılmasına tepki gösterdi. Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada köprünün ışıklandırılmasında tercih edilen renklerin siyasi açıdan kabul edilemez olduğunu savundu. Açıklamasında ABD’yi yönetimini hedef alan Erbakan, Irak, Gazze ve İran üzerinden sert değerlendirmelerde bulundu. Erbakan, ABD’nin Irak'ta, Gazze'de ve İran'da 1 milyondan fazla Müslüman’ın öldürülmesinde doğrudan ve dolaylı olarak parmağı olduğunu hatırlatarak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ABD bayrağı renkleriyle ışıklandırılmasını kınadığını belirtti.

DAHA NET VE KARARLI DURUŞ SERGİLENMELİ

Fatih Erbakan, açıklamasında köprü ışıklandırmasını yapan anlayışı eleştirdi. Erbakan, “Siyonizmin en büyük hizmetkarı olan ABD Yönetimine şirin gözükmek için dün akşam Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ışıklandırmasını ABD bayrağının renkleriyle yapan zihniyeti kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Erbakan, köprü ışıklandırmasının yalnızca bir görsel tercih olmadığını savunarak, Türkiye'nin ABD politikalarına karşı daha net bir duruş sergilemesi gerektiği mesajını verdi.

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