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Dünya 3 bin 596 kişi tahliye edildi! O ülkede 5 kişi hayatını kaybetti
Dünya

3 bin 596 kişi tahliye edildi! O ülkede 5 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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3 bin 596 kişi tahliye edildi! O ülkede 5 kişi hayatını kaybetti

Çin’in kuzey bölgelerinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sellerde 5 kişi öldü.

Çin’in kuzeyinde etkili olan sağanak yağışlar sele yol açtı. Çin basını, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Tongliao ili steplerinde sürü otlatan 2 çobanın, sel sularına kapılarak yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Liaoning eyaletinin Fushun ilinde de dün sağanak nedeniyle selde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, kentte selin etkilediği bölgelerde yaşayan 3 bin 596 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

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Yorumlar

Mehmet

Çin'de yaşanan sel felaketi gerçekten üzücü. İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Fushun ilinde hayatını kaybedenlerin ruhları şahit olsun. Ülkedeki yetkililer 3 bin 596 kişinin tahliye edilmesini sağlayarak afet zararlarını en aza indirmeye çalışıyorlar. Bu tür doğal afetlerden etkilenmiş insanlara umarım Allah kolaylık ihsan eder, yaralarımız derinden kapanır. Ancak biz de Manisa gibi Türkiye'de yaşanan yağışlarla ilgili haberleri takip ediyor, vatandaşlarımızın güvende olduğundan emin olmalıyız. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun!
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