3 bin 596 kişi tahliye edildi! O ülkede 5 kişi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çin’in kuzey bölgelerinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sellerde 5 kişi öldü.
Çin’in kuzeyinde etkili olan sağanak yağışlar sele yol açtı. Çin basını, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Tongliao ili steplerinde sürü otlatan 2 çobanın, sel sularına kapılarak yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Liaoning eyaletinin Fushun ilinde de dün sağanak nedeniyle selde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, kentte selin etkilediği bölgelerde yaşayan 3 bin 596 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.