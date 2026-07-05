MHP’li Taytak’tan Hüseyin Çelik’e sert sözler! “İhanetlerinizle hatırlanacaksınız”

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, eski bakan Hüseyin Çelik’in Cumhur İttifakı ve MHP’ye yönelik sözlerine sert çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taytak, Çelik’in geçmiş açıklamalarını hedef alarak MHP’ye yöneltilen eleştirileri reddetti.

Mehmet Taytak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “FETÖ’nün değirmenine su taşıyan eski bakan Hüseyin Çelik’in sicili ortada: 15 Temmuz’a “soru işareti” koyan da o. FETÖ’cülerin avukatlığına soyunan da o. Muhalif ekranlarda Cumhur İttifakı’na çamur atan da o. Hilal bıyıklı yiğitlere FETÖ’nün propagandasıyla “militan” diyen de o. “Cemaat devlete sızmış, buna kargalar güler” diyen de o. “MHP kiminle ortak olmuşsa onu bitirmiştir” diyecek kadar gözü dönmüşe hatırlatalım: MHP’nin olduğu yerde birlik vardır, dirlik vardır, devlet şuuru vardır. Devlet Bahçeli Beyefendinin olduğu yerde bereket vardır, istikamet vardır, millet sevdası vardır. MHP kiminle omuz omuza yürüdüyse orada vatan kazanmıştır. 15 Temmuz gecesi bunu bütün dünya gördü. Terörsüz Türkiye yolunda bugün de görüyor. Ülkücü düşmanlığınız, MHP alerjiniz, Türk milliyetçiliğine duyduğunuz kin hiçbir zaman bitmedi. MHP’ye uzanan diller, tarih boyunca hep aynı akıbeti yaşadı: Unutulup gittiler. Sen ve senin gibiler unutulmayacaksınız. Hepinizi biliyoruz. İhanetlerinizle hep hatırlanacaksınız.Kaynak: MHP’li Taytak, Hüseyin Çelik’i kendi sözleriyle vurdu! "İhanetlerinizle hatırlanacaksınız!” ifadelerini kullandı.