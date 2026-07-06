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Spor Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi tarihi belli oldu
Spor

Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi tarihi belli oldu

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Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi tarihi belli oldu

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak ve takımların yeni sezon yol haritası belli olacak.

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

Yapılan açıklamada "Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek.

Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimi, Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak." denildi.

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