ABD’nin İran’a saldırısı, Avrupa’yı korkuttu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarıyla başlayan savaş, kısa sürede bölgesel bir çatışmaya dönüştü. İran’ın ABD üsleri ile İsrail topraklarını balistik füzelerle hedef alması, Avrupa’da da güvenlik hesaplarını değiştirdi.

Avrupa savunmada yeni döneme hazırlanıyor

Müzakere görüşmeleri ve 14 maddelik mutabakata rağmen ABD ile İran arasındaki tansiyon düşmedi. Washington-Tahran hattındaki belirsizlik sürerken, Avrupa Birliği savunma kapasitesini artırmak için 5 ortak projeyi gündemine aldı.

AB Komisyonu’nun önerdiği projeler; insansız hava araçları, hava ve füze savunması, uzay güvenliği, deniz ve deniz tabanı güvenliği ile doğu sınırının korunmasını kapsıyor. Amaç, Avrupa ülkelerinin tek başına geliştirmekte zorlandığı stratejik sistemleri ortak üretimle güçlendirmek.

190 milyar euroluk yatırım hedefi

Projelerin ilk finansmanı için Avrupa Savunma Sanayisi Programı kapsamında 325 milyon euro ayrıldı. Beş savunma projesinin toplam yatırım büyüklüğünün 2036 yılına kadar yaklaşık 190 milyar euroya ulaşması bekleniyor.

Teklifin hayata geçmesi için AB Konseyi’nin onayı gerekiyor. Onayın ardından projeler savunma fonlarından yararlanabilecek ve ilerleyen süreçte ek finansman alabilecek.