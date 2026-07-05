  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İletişim Başkanı Duran’dan NATO Zirvesi açıklaması: 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecek Şimdi de hayatını kaybeden çocuğu alet ettiler! Sosyal medyada rezalet algı operasyonu HAVELSAN’dan bir ilk daha NATO ülkesine savaş sistemi sattı Türkmenler ilk defa Suriye Meclisi’nde Mizahtan değil hakaretten tutuklandı 33 masumu şehit eden caniler 33 yıldır serbest! Başbağlar dosyası yeniden açılsın Avrupa'da Yahudi sermayesine karşı Flamingo Devrimi geliyor! Helikoptere bayrak sallayan çocuk emniyetin konuğu oldu Polisten Emre’ye bisikletli teşekkür "Gözaltına alınma" korkusuyla New York ziyaretini iptal etti Korkak Yahudi ininden çıkamıyor Mahallelerinde istemiyorlar: Boykotlu markaya direniş 250. Gününde!
Spor FIFA'dan ABD'ye özel karar! Herkes bu skandalı konuşuyor
Spor

FIFA'dan ABD'ye özel karar! Herkes bu skandalı konuşuyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
FIFA'dan ABD'ye özel karar! Herkes bu skandalı konuşuyor

FIFA Disiplin Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda doğrudan kırmızı kart gören ABD’li futbolcu Folarin Balogun’un maçtan men cezasını 1 yıl erteledi. FIFA'nın ABD'ye özel kararı futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Dünya Kupası’nda ABD’li Folarin Balogun için verilen ceza erteleme kararı gündem oldu. Bosna Hersek maçında Tarik Muharemovic’e yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kart gören 25 yaşındaki forvetin men cezası, FIFA Disiplin Kurulu tarafından 1 yıl süreyle ertelendi. Folarin Balogun'un cezasının ertelendiği ve Belçika ile oynanacak son 16 turunda forma giyebileceği açıklandı. Bu karar ise spor dünyasında yeni bir tartışmanın kapısın araladı.

 

FIFA Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA disiplin talimatının 27. maddesi uyarınca, maçtan men cezasının uygulanması 1 yıl ertelenmiştir. Folarin Balogun'un bu süre içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunması halinde, erteleme iptal edilecek ve yeni ihlal için uygulanan ek yaptırımlarla ceza infaz edilecektir." denildi.

 

Trump’tan açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

 

25 yaşındaki forvet oyuncusu, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna-Hersek ile oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü, TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.

Dev eşleşmeler belli oldu! Dünya Kupası’nda son 16 heyecanı başlıyor
Dev eşleşmeler belli oldu! Dünya Kupası’nda son 16 heyecanı başlıyor

Spor

Dev eşleşmeler belli oldu! Dünya Kupası’nda son 16 heyecanı başlıyor

FIFA'dan Doğu Türkistan bayrağı hazımsızlığı!
FIFA'dan Doğu Türkistan bayrağı hazımsızlığı!

Dünya

FIFA'dan Doğu Türkistan bayrağı hazımsızlığı!

FIFA’ya şikayet edildi! Trabzonspor’da Onuachu krizi büyüdü
FIFA’ya şikayet edildi! Trabzonspor’da Onuachu krizi büyüdü

Spor

FIFA’ya şikayet edildi! Trabzonspor’da Onuachu krizi büyüdü

Dünya Kupası günlüğü: Son 16 turunda 2 kritik maç oynanacak
Dünya Kupası günlüğü: Son 16 turunda 2 kritik maç oynanacak

Spor

Dünya Kupası günlüğü: Son 16 turunda 2 kritik maç oynanacak

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23